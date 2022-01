Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Risposta definitiva

Calciomercato Juventus, l’ex bomber sarebbe pronto al clamoroso ritorno in Serie A. Operazione in prestito.

Calciomercato Juventus, dalla Francia, esattamente dall’Equipe impazza l’indiscrezione sul possibile clamoroso ritorno. Secondo le informazioni infatti quotidiano francese, un ex conoscenza del calcio italiano e ex bomber del Napoli, voluto da Sarri ai tempi in cui sedeva sulla panchina della Juventus, Arkadiusz Milik potrebbe ritornare in Serie A ma solo in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tradimento Dybala: “Via al 99.9%”

Milik ricercato da tre squadre | Ma solo in prestito

Sarebbero tre le squadre interessate ad ingaggiare il bomber polacco. Siviglia, Maiorca e ovviamente la Juventus. Ma tutti e tre i club vogliono solo un prestito dal nazionale polacco, senza spendere soldi nell’immediato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint per il gioiellino: Napoli bruciato

Stando ai media francesi affermano che questo non è ciò che, invece, vorrebbe il Marsiglia che preferirebbe tenere il proprio attaccante oppure cederlo ad una cifra congrua. insomma le basi di un addio ci sono ma solo davanti ad un’offerta ufficiale che in questo momento i tre club interessanti non intenderebbero fare. In casa Juventus desta sempre interesse la possibilità di arrivare a Vlahovic già in questa stagione di mercato, ma ci vorranno almeno 60-70 milioni di euro senza nessuna contropartita tecnica, cosa che la Fiorentina in questo momento non vorrebbe.