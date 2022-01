Calciomercato Juventus, no a Kulusevski | Commisso rilancia: nuovo scambio per Vlahovic

Calciomercato Juventus, il presidente Commisso avrebbe identificato la contropartita ideale per il bomber serbo.

Calciomercato Juventus, il presidente Rocco Commisso avrebbe identificato la contropartita ideale per far lasciare partire il bomber serbo Vlahovic. Già si era parlato del possibile scambio con Kulusevski che alla fine non sembra interessare così tanto ai viola, ma l’ultima suggestione sembra convincere decisamente di più. Secondo infatti quanto rivelato dall’editorialista Andrea Bosco a ‘Radio Bianconera’, la Fiorentina avrebbe chiesto, oltre all maggioranza di soldi cash, una contropartita tecnica: si tratta del centrocampista americano Weston Mckennie.

La Fiorentina vuole McKennie possibile scambio con Vlahovic

Le ultime prestazioni del texano sembrano sbalordire anche il presidente della Fiorentina Commisso, che avrebbe identificato nell’americano il rinforzo ideale in mediana. Per Allegri sta diventando praticamente un titolare inamovibile e, insieme a Locatelli, un perno del centrocampo. Sempre nel vivo dell’azione McKennie dimostra, partita dopo partita, di essere stata una scommessa giusta. In tal senso la Juventus prenderebbe tempo perché privarsi di McKennie ora potrebbe non trovare il consenso dei bianconeri.

Certamente la volontà di chiudere Vlahovic subito c’è ma privarsi anche di uno degli uomini chiave in mediana non sembra trovare d’accordo la dirigenza e soprattutto l’allenatore, Massimiliano Allegri. Giusto ieri sera McKennie è stato sempre nel vivo dell’azione, uno dei centrocampisti più offensivi della Juventus e proprio per questo motivo un vero pupillo di Allegri che ormai lo fa giocare ad ogni partita. Il suo addio è da valutare attentamente ma si potranno trovare alternative visto che Vlahovic è obiettivo concretissimo.