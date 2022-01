Calciomercato Juventus, fa tutto Ramsey: affarone in Serie A

Calciomercato Juventus, con l’addio del gallese si potrebbe percorrere una nuova pista mercato davvero invitante dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, con la cession di Aaron Ramsey in Premier League la squadra di Allegri potrebbe raggiungere un altro importante obiettivo in mediana. Come spesso succede, vista anche la grande spesa economica sull’operazione Vlahovic, che, ricordiamolo, avrebbe già l’intesa di massima su 75 milioni di euro, la Vecchia Signora non potrebbe permettersi ulteriori esuberi economici. Ma l’ultima suggestione dalla Serie A potrebbe solleticare l’idea di Cherubini che regalerebbe un centrocampista già collaudato, si tratta di Nandez del Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cherubini show: il doppio colpo last minute arriva così

Idea Nandez | Arriva in prestito

Il giocatore uruguaiano del Cagliari arriverebbe in prestito. Come comunicano su ‘Tuttomercatoweb’, il Cagliari avrebbe dato il benestare per girarlo ai bianconeri in prestito e gli ottimi rapporti tra le due società faciliterebbero l’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intesa per Vlahovic | Le cifre dell’operazione

Ciononostante rimane sempre viva anche la pista che porta a Zakaria, lo svizzero si liberà a parametro zero dalla Germania e continua ad essere il preferito della società oltre che dell’allenatore Massimiliano Allegri. Come alternativa allo svizzero, la Juventus andrebbe sull’uruguaiano del Cagliari, quasi ad effetto sorpresa, ma solo, come dicevamo poc’anzi, dopo la cessione, ormai imminente di Aaron Ramsey.