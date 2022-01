Calciomercato Juventus, Cherubini show: il doppio colpo last minute arriva così

Calciomercato Juventus, un doppio colpo in uscita che equivale anche ad un doppio colpo in entrata. Cherubini stravolge tutto.

Calciomercato Juventus, Cherubini potrebbe stravolgere il centrocampo già a gennaio. Il motivo? Sicuramente visti i due giocatori in uscita, cioè Arthur che piace molto ai Gunners e adesso anche Bentancur, potrebbe voler dire che, come ha sempre chiarito la società, un colpo in uscita può equivalere ad un altro in entrata. Proprio per questo motivo sarebbero due gli obiettivi perseguibili da subito in caso di cessione dei due centrocampisti. In primis si parla del ritorno, da subito, di Rovella ora in prestito al Genoa e come secondo nome di un altro grande pupillo di Allegri, Zakaria che è in uscita dalla Germania.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è partito l’effetto Vlahovic | Firma in pericolo

Cherubini decide tutto | Rivoluzione in mediana

Non solo Zakaria. Come scrive l’editoriale di ‘Tuttosport’, ci sarebbe anche Rovella nella lista della dirigenza bianconera. Cherubini avrebbe intuito che entrambi i profili sarebbero adatti fin da subito per la squadra di Allegri. Ciò, comunque, dipenderà indispensabilmente dalle cessioni. La Juventus con il colpo Vlahovic spenderà tanti soldi e, dunque, non potrà permettersi altri esuberi importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, saluta subito | Accordo a un passo

Zakaria è in scadenza con il Borussia M. e, invece, Rovella, già di proprietà bianconera, potrebbe anticipare di un anno il suo approdo in maglia bianconera. Un autentica rivoluzione con delle certezze. Staremo a vedere se sarà possibile già operare in questi ultimi giorni di mercato rimanente.