Calciomercato, uragano Juve: non solo Zakaria | Altro colpaccio da 20 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero anche un altro grande obiettivo in mediana. Di conseguenza pista tutt’altro che chiusa.

Calciomercato Juventus, non solo Zakaria. La Vecchia Signora ha messo nel mirino un altro centrocampista. Come scrive il giornalista ‘Marcello Chirico’ su Twitter, l’assalto al centrocampista in entrata non si limiterebbe solo allo svizzero Zakaria. Sarebbe, infatti, tutt’altro che chiusa la pista che porta a Nandez del Cagliari. La Juventus ha già chiuso in uscita Kulusevski e nelle prossime ore, sempre in Inghilterra al Tottenham, dovrebbe raggiungerlo anche Bentancur, in quella eventualità un altro colpo in entrata sarà possibile.

Sempre viva la pista che porta a Nandez

Come scrive Chirico su Twitter, per il giocatore del Cagliari di nazionalità uruguaiana, la Juventus andrebbe incontro ad un prestito secco del proprio gioiellino ancora inesploso, cioè il giovanissimo Kaio Jorge. Oltre al prestito dell’attaccante brasiliano aggiungerebbe 18 milioni più due di bonus per il riscatto.

Un operazione tutt’altro che chiusa come, invece, appariva inizialmente. La Juventus ha forti due obiettivi ed uno dei due verrà messo a termine. Tutto, ovviamente, in caso di addio di Bentancur ormai vicinissimo al passaggio in Inghilterra, al Tottenham. La situazione sta andando in contro ad una vera propria rivoluzione, Allegri avrà già da lunedì una squadra rinnovata e con forze fresche importanti, già l’arrivo di Vlahovic è valso un upgrade decisamente importante, ora, aspettiamo di sapere quale sarà la prossima mossa in mediana.