Calciomercato Juventus, chiusura imminente | Affare da 24 milioni

Calciomercato Juventus, una chiusura ormai prossima. Il giocatore è pronto alla nuova avventura internazionale.

Calciomercato Juventus, un operazione ormai in chiusura. Dejan Kulusevski sarà il prossimo giocatore del Tottenham ma insieme a lui potrebbe partire anche Bentancur. Anche lui nel giro di 24 ore. Come scrive anche Agresti su Twitter, il centrocampista dovrà raggiungere il compagno in giornata e firmare il suo nuovo contratto con il Tottenham che lo legherà agli inglesi per una cifra, bonus compresi, vicina ai 24 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinforzo in mediana | Contatti continui

Bentancur segue Kulusevski | Addio in 24 h

Rodrigo Bentancur sarà un prossimo giocatore del Tottenham. Così come Kulusevski, anche il centrocampista uruguiano andrà in Inghilterra. Ed è già tutto deciso, infatti, dopo il suo addio, la Juventus andrebbe a chiudere un altro importante giocatore, stiamo parlando dello svizzero Zakaria, giocatore con cui i bianconeri hanno già trovato l’accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione in extremis sulla sua partenza

L’arrivo di Zakaria sarà possibile, dunque, solo grazie alla cessione di Bentancur che come dicevamo poc’anzi arriverà nelle prossime ore. Un affare importante che sancisce una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. Adesso Allegri si godrà, oltre all’acquisto di Vlahovic, anche un nuovo grande centrocampista, voluto fortemente dallo stesso allenatore e dalla società. Su Kulusevski e Bentancur, per entrambi i giocatori, varrà, invece, il possibile rilancio alla corte di Antonio Conte.