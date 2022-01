Calciomercato Juventus, colpo di scena Ramsey | “Accordo vicinissimo”

Calciomercato Juventus, un accordo vicinissimo per l’addio di Aaron Ramsey. C’è anche il prezzo dell’operazione.

Calciomercato Juvnetus, stando alle ultime novità, direttamente dal giornalista Franco Leonetti, Aaron Ramsey sarebbe vicinissimo all’addio e avrebbe, finalmente, trovato una squadra.

Rasmsey sarebbe, infatti, vicinissimo al passaggio ai Glasgow Rangers, cioè in Scozia. Come riferisce il giornalista Leonetti sul suo profilo Twitter, il giocatore avrebbe trovato l’intesa per il suo passaggio definitivo al Glasgow Rangers. Un operazione dal costo totale di 5,5 milioni di euro. Il giocatore inoltre prenderebbe uno stipendio di 2,5 milioni.

Ramsey ad un passo dai Glasgow Rangers

Il centrocampista gallese sarebbe dunque ad un passo dal suo possibile passaggio in Scozia. Dopo i vari tentativi dalla Premier League, alla fine, Ramsey è in direzione Glasgow, dove troverebbe possibilità di giocare da titolare e uno stipendio comunque importante.

La Juventus è dunque pronta a piazzare il suo prossimo colpo in uscita e già Allegri l’aveva anticipato in una conferenza stampa proprio ad inizio mese, specificando come il giocatore fosse già sul mercato. Il suo addio, dunque, è certificato e già di oggi potrebbe esserci l’eventuale ufficialità dell’operazione. Un addio che, appunto, la Juventus cercava anche per risparmiare sull’ingaggio, certamente non economico, che percepiva fino adesso il gallese.