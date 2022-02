Calciomercato Juventus, bomba Dybala: offerto a sei club!

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala attaccante bianconero avrebbe ricevuto ben sei offerte da diversi club, ecco quali.

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala è appeso ad un filo. Come sappiamo la Joya deciderà il proprio futuro in questo mese con l’incontro stabilito tra il suo entourage e la dirigenza bianconera. Le cifre dell’accordo sono cambiate e questa cosa non sembra fare contento la Joya che a questo punto sceglierebbe l’opportunità di guardare altrove. Come scrive ’90 min.com’ sarebbero ben sei i club interessati.

Non più l’Inter come sembrava inizialmente, sarebbero infatti sei diversi club europei sulle tracce del numero 10 bianconero, andiamo a scoprire quali.

Calciomercato Juventus: Dybala l’attaccante più desiderato | In sei a fargli la corte

Come scrivono su ’90 min.com’ sarebbero ben sei i club volenterosi di chiudere la Joya a parametro zero in caso di mancato accordo con la società bianconera. Tutti club europei e al vertice del proprio campionato. Sulle tracce di Paulo Dybala ci sarebbero: Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal.

Questi sei club ai vertici del loro campionato starebbe valutando l’opportunità di arrivare alla Joya qualora, appunto, non si dovesse trovare l’accordo sul rinnovo. Come dicevamo poc’anzi, le parti s’incontreranno in questo mese e da lì si stabilirà in maniera definitiva quale sarà il futuro dell’attaccante bianconero.