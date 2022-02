Calciomercato Juventus, erede Morata | Doppia pista in Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero già alcune soluzioni proveniente dalla Serie A come possibili eredi di Morata, ecco quali.

Calciomercato Juventus, in caso di mancato riscatto di Morata, la Vecchia Signora potrebbe valutare alcune alternative in Italia, possibilmente si nazionalità italiana. Tra i giocatori che potrebbero liberarsi ci sono profili importanti come Raspadori e Belotti. Il primo è un puro talento ancora giovane, mentre Belotti potrebbe liberarsi a parametro zero.

Due profili certamente qualificati a prendere le redini dello spagnolo. Entrambi, per motivi differenti, accessibili. Come dicevamo poc’anzi, il capitano del Torino si libererà a zero e potrebbe rappresentare quell’occasione irrinunciabile.

Calciomercato Juventus, la doppia alternativa italiana di Morata

Raspadori è invece un giocatore con una tecnica indiscutibile che ha anche affascinato il CT della nazionale italiana Roberto Mancini, ed è per questo che Raspadori rimane, ad oggi, uno dei volti più interessanti del nostro campionato: un potenziale fantasista che potrebbe affiancarsi perfettamente al già certificato Vlahovic.

Belotti ha invece caratteristiche completamente differenti, giocatore più fisico e più numero 9, molto più simile ad Alvaro Morata sotto queste caratteristiche. L’unico vero vincolo è il suo attaccamento alla maglia granata, l’eterna rivale dei bianconeri, e sarà, comunque, difficile vederlo in bianconero anche se nulla è realmente impossibile nel mercato. A differenza di Raspadori, Belotti, si libererà a parametro zero, rappresentando una vera e propria occasione di mercato.