Calciomercato Juventus, 90 milioni per De Ligt | Ecco l’erede

Calciomercato Juventus, in estate i bianconeri potrebbero salutare il proprio difensore ma avrebbero già dei possibili eredi in lista.

Calciomercato Juventus, come riporta ‘La Repubblica’, in estate i bianconeri potrebbero liberarsi del proprio difensore centrale olandese, De Ligt. Pagato tanto ai tempi dell’Ajax, i bianconeri, non si libererebbero del giocatore a meno di 90 milioni di euro. Una cifra reputata congrua anche, vista, l’ancora giovanissima età del profilo in gioco.

Ovviamente, parte di quei soldi, verrebbe reinvestita sul mercato per andare incontro a possibili affari. Oltre il già confermato Gatti, prodigio della Serie B, la dirigenza bianconera avrebbe già altri nomi in lista.

Calciomercato Juventus, 90 milioni per l’addio | Ci sono i nomi del sostituto

Uno dei nomi più interessanti continua ad essere quello del brasiliano Bremer, seguito, ovviamente, da profili sempre in auge nel panorama bianconero, in primis Romagnoli del Milan che potrebbe liberarsi a parametro zero.

E dall’estero, in caso di mancato accordo con il suo club, per il rinnovo, continua ad essere un osservato speciale il tedesco Rudiger: difensore centrale del Chelsea con un palmares completo e che, dunque, potrebbe davvero fare al caso di Allegri. Staremo a vedere come si evolveranno le trattative ma De Ligt potrebbe realisticamente lasciare la Juventus ad una cifra pari a 90 milioni di euro. Il suo agente Mino Raiola starebbe già lavorando per trovargli una nuova sistemazione, il Barcellona rimane sempre una pista gradita.