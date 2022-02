Calciomercato Juventus, bomber “silurato” | Blitz faraonico

Calciomercato Juventus, un blitz che potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola riconfermando il bomber.

Calciomercato Juventus, come viene scritto dalla Spagna, dal portale ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe già un obiettivo disegnato per l’attacco. Stiamo parlando di un colpo faraonico e non di un semplice attaccante qualunque, proprio la società blaugrana valuterebbe l’acquisto di Haaland dal Borussia Dortmund, l’enfant prodige che sta stregando il calcio mondiale.

Eventualità che chiuderebbe, una volta per tutte, le possibilità di un approdo di Morata al Barcellona. Come scrivono i colleghi spagnoli, il Barcellona intende rilanciarsi nel modo migliore possibile dopo la batosta dell’addio di Lionel Messi e il ritiro di Aguero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Arriva ad una condizione

Calciomercato Juventus, Haaland chiude Morata al Barcellona

Se, appunto, come sembra, il Barcellona dovesse andare in direttissima per Haaland, a quel punto, il discorso per Morata potrebbe chiudersi definitivamente. La Juventus infatti sta valutando di poterlo tenere e quindi riscattare il giocatore dall’Atletico Madrid ma con un corposo sconto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint in corsia: blitz a sorpresa

In caso i cui l’Atletico dovesse accettare la riduzione del riscatto, allora, non ci sarebbero dubbi sul futuro di Alvaro. Molto vicino all’ambiente bianconero e con ottima fiducia da parte del mister Allegri che lo considera ormai un suo fidatissimo. E se dovesse, appunto, aggiungersi anche il ripensamento del Barca a quel punto tra Juventus e Morata sarà ancora amore “eterno”. I tifosi ci sperano così come Allegri che non manca mai di sottolineare l’importante dei suoi attaccanti sempre a disposizione.