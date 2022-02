Calciomercato Juventus, fumata nera | Cherubini in “trappola”: sfida a 4

Calciomercato Juventus, il giocatore avrebbe fatto sapere di non essere più interessato a estendere il proprio contratto: ora è sfida a 4.

Calciomercato Juventus, uno dei più gettonati centrocampisti internazionali è sicuramente Your Tielemans, pupillo di Cherubini e seguitissimo dalla dirigenza bianconera. Stando alle ultime novità di ’90min.com’, il giocatore avrebbe già rese note le sue volontà di non estendere il proprio contratto per la prossima stagione con il Leicester City.

Ora all sua ricerca ci sarebbero ben quatto club interessati. Oltre ai bianconeri, caso che come dicevamo poc’anzi è già noto, sarebbero ben quattro i club di Premier League interessati al potenziale acquisto del centrocampista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Erede già scelto: Milan gelato

Calciomercato Juventus, Tielemans verso l’addio | Quattro club di Premier interessati all’acquisto

Nella lista dei club si sarebbero iscritte ben quattro squadre inglesi. In cima, ovviamente, figura il Manchester United sia per blasone ma anche per volontà, soprattutto, se come sembra, proprio Pogba dovesse lasciare a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritocco in difesa | I nomi sulla lista

Oltre ai Red Devils si iscriverebbero alla lista dei possibili pretendenti West Ham, Arsenal, Chelsea e pure il Newcastle degli sceicchi. Un vero e proprio assedio ad uno dei volti più interessanti del calcio internazionale. Goiello belga, Tielemans è anche seguito dalla Juventus, con Cherubini che ha mostrato più volte interesse nell’acquistarlo. A fine stagione ci sarà il verdetto definitivo data la volontà del giocatore di non estendere più il proprio contratto con il Leicester City.