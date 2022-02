Calciomercato Juventus, ritocco in difesa | I nomi sulla lista

E’ arrivata la domenica ma si continua a parlare di calciomercato della Juventus riguardo i possibili colpi da mettere a segno in futuro.

La società bianconera non ha smesso di lavorare, del resto dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria i tifosi aspettano altri arrivi in estate che possano rendere la rosa di Allegri sempre più forte. E competitiva in serie A che in Europa.

Pianificare le mosse da effettuare è indispensabile, anche per cercare di anticipare la concorrenza sui propri obiettivi. Obiettivo non certo semplice. Si guarderà con attenzione anche alla lista dei possibili colpi a parametro zero, visto che ci sono tanti elementi il cui contratto scadrà a giugno di quest’anno. E senza rinnovo saranno liberi di firmare altrove senza che il club sborsi un euro per il loro cartellino.

Calciomercato Juventus, ancora un braccio di ferro con l’Inter?

Sono ormai mesi che vengono accostati alla Juventus due nomi importanti. Il primo è quello di Rudiger del Chelsea, l’altro quello di Romagnoli del Milan. Entrambi non hanno ancora rinnovato con il loro club, ma mentre il centrale rossonero sembra un obiettivo possibile, per il tedesco la strada è in salita visto l’alto ingaggio richiesto. Come spiega Calciomercato.it però si preannunciano altri possibili duelli con l’Inter. Il primo è per un altro possibile parametro zero, vale a dire il difensore Ginter del Borussia Moenchengladbach. Anche lui non rinnoverà il contratto con il club tedesco e sarebbe nei radar sia dei bianconeri che dei nerazzurri. Occhio anche ad un altro possibile braccio di ferro per Bremer del Torino. Che però ha appena rinnovato, con i granata pronti ad alzare il prezzo per cederlo.