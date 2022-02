Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Erede già scelto: Milan gelato

Calciomercato Juventus, come possibile erede di De Ligt, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un obiettivo del Milan.

Calciomercato Juventus, in caso di addio del difensore olandese De Ligt, i bianconeri avrebbero già un’alternativa,un altro olandese. Il giovanissimo difensore del Lille, classe 2000, Botman. Un giocatore che è entrato d’interesse comune anche e soprattutto del Milan.

Si è parlato ance di possibile rinnovo per il centrale olandese ma non è detto che, comunque, i bianconeri, alla fine, possano venderlo a giugno. La cifra è importante e di almeno 90 milioni di euro. De Ligt è uno dei centrali più quotati a livello internazionale e infatti, in caso di cessione, la Juventus avrebbe già identificato l’erede designato.

Calciomercato Juventus, Botman l’erede designato di De Ligt

Giocatore che ha saputo mettersi in luce grazie a prestazioni importanti a tal punto da aver attirato la concorrenza internazionale, poc’anzi abbiamo parlato di come il Milan avrebbe identificato nel giocatore le caratteristiche ideali per la difesa, già molto attiva con il caso Maignan proprio dal Lille.

Come scrive ‘Tuttosport’, anche i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per il giovane prodigio olandese, consapevolmente alla vicinanza già raggiunta con il Milan, visto che l’entourage del giocatore e i club rossonero si sarebbero proprio incontrati per discutere il possibile passaggio del difensore in estate. Tutto dipenderà, naturalmente, dall’evolversi del caso di De Ligt e proprio in caso di cessione la Juventus si registrerà nella corsa per Botman.