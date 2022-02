Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Regalo da capogiro per Allegri

By

Calciomercato Juventus, l’ex punta nuovamente la Serie A e i bianconeri figurerebbero in pole per il suo clamoroso ritorno.

Calciomercato Juventus, come scrivono dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Mundo Deportivo’, Pogba vorrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. Attualmente quinti in campionato i Red Devils non godono certo del periodo migliore, con Cristiano Ronaldo a secco di gol e contestato dalla tifoseria.

Come scrivono i colleghi spagnoli, a fine stagione, data la scadenza del contratto che lo lega proprio agli inglesi, Pogba valuterebbe il clamoroso ritorno in Serie A. Un ex pupillo di Allegri, il polpo potrebbe scegliere proprio i bianconeri visto il rapporto idilliaco con il mister e il tanto affetto dimostrato dai tifosi.

Calciomercato Juventus, Pogba verso il ritorno in Serie A

Secondo infatti il portale spagnolo, la Juventus figura in cima alla lista dei possibili club che possono acquistare il Polpo e a cui lo stesso giocatore sembra interessato. Pogba non è solo una certezza dal punto di vista del rendimento ma anche per conoscenza, ormai un veterano del reparto e proprio alla Juventus ha dimostrato il suo massimo lustro che l’ha poi consacrato al calcio mondiale.

Complice anche il ritorno dell’ex storico allenatore Massimiliano Allegri, Pogba potrebbe scegliere nuovamente a Torino date le ambizioni del club, già rinato e con una rifondazione in corso. Un acquisto certificato che metterebbe a posto, definitivamente, il centrocampo.