Calciomercato Juventus, “vendetta” Sarri | Cherubini in scacco in due mosse

Calciomercato Juventus, Sarri avrebbe messo nel mirino un obiettivo in difesa che è anche lo stesso dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Repubblica’, la Lazio avrebbe messo nel mirino un obiettivo comune con i bianconeri, si parla del centrale del Milan in scadenza di contratto, Alessio Romagnoli.

Sarri si “vendicherebbe” sulla sua ex squadra andando a chiudere un obiettivo in difesa anche molto cercato dalla dirigenza della Juventus. Il classe 1995 del Milan non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri e a fine stagione sarà libero di scegliersi una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, Sarri mette nel mirino Romagnoli

Stando a Repubblica la Lazio si sarebbe già mossa anticipando le avversarie e offrendo al giocatore un corposo ingaggio, di almeno 3 milioni annui. Un vantaggio che potrebbe essere fatale per la Juventus.

La dirigenza della Vecchia Signora aveva identificato in Romagnoli le caratteristiche ideali per diventare un nuovo difensore per Allegri. Giocatore con già tanta esperienza e che aveva già giocato con Bonucci ai tempi del Milan, quindi conosce molto bene i suoi compagni di reparto. Ma la Lazio, stando alle indiscrezioni, figurerebbe in vantaggio sulle rivali. L’offerta di 3 milioni più eventuali bonus convincerebbe il giocatore a sposare la causa romana, preferendola, di conseguenza, alla Juventus.