Juventus-Torino anche sul mercato | Quel triplo “tradimento” che sconcerta i granata

Calciomercato Juventus, la sfida al Torino continua anche fuori dal rettangolo verde: tre addii che farebbero infuriare i tifosi.

Dopo il pareggio in extremis contro l’Atalanta, la Juventus non può più permettersi passi falsi, e contro il Torino, alla viglia della gara d’andata di Champions League contro il Villarreal, Vlahovic e compagni hanno l’obbligo di conquistare tre punti preziosissimi.

Tuttavia, il confronto con i granata potrebbe essere foriero di ulteriori sviluppi nel corso dei prossimi mesi, in quanto ci sono diversi profili della rosa di Juric che stuzzicano e non poco la “Vecchia Signora”. Come rivelato da Tuttosport, mesi fa, prima che “Madama” decidesse di affondare il colpo per Dusan Vlahovic, qualche sondaggio esplorativo per Andrea Belotti era stato fatto, senza, però, che venissero approfonditi i discorsi. A pochi mesi dalla scadenza del contratto del “Gallo” con il Toro, l’ipotesi Juve, seppur remota, non può essere esclusa a priori. L’ombra dei rivali, però, aleggia anche su altri due interpreti fondamentali dello scacchiere granata.

Calciomercato Juventus, anche Bremer e Singo nel mirino: Toro “avvisato”

Per Bremer, la Juve si è mossa già da tempo: il rinnovo del brasiliano per un’altra stagione se da un lato permetterà ai granata di incamerare un tesoretto più consistente, dall’altro li subordinerà alla volontà del giocatore, sondato con convinzione anche dall’Inter. Per caratteristiche, il sudamericano è considerato da Cherubini l’innesto giusto nel caso in cui dovesse partire De Ligt, e c’è chi vocifera che l’acquisto di Gatti sia una risposta alla mancata apertura di Cairo ai cugini per la cessione del suo gioiello. Last, but not least, occhio all’evolversi della situazione legata a Singo per il quale i tifosi granata temono che possa materializzarsi, nuovamente, l’onnipresente Juventus.