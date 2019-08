Paulo Dybala all’Inter: Beppe Marotta prova lo sgarbo e si inserisce nella trattativa tra Manchester United e Juventus. Cambia tutto: il destino della Joya.

Calciomercato Juventus ed Inter: intrigo per la Joya, i nerazzurri vorrebbero inserirsi nella trattativa per rispondere allo “sgarbo” di Fabio Paratici riguardante Romelu Lukaku, molto vicino ai bianconeri.

Il Manchester United non è ancora risuscito ad ottenere il sì del ragazzo ed è proprio per questo che l’affare non si è ancora concluso, come riporta Il Corriere dello Sport. E’ proprio qui che Marotta si vuole inserire: quindi Dybala va all’inter?

Dybala all’Inter, Calciomercato Juventus: Joya

Al momento Paulo Dybala dice no all’Inter: il motivo di questo primo rifiuto va ricercato nel fatto che il ragazzo vorrebbe restare alla Vecchia Signora, ma la Juve per lui ha altri piani, ossia cederlo per fare cassa e risanare il bilancio dopo i tanti acquisti onerosi estivi.

L’inserimento dei nerazzurri ha comunque portato i suoi frutti per la formazione di Antonio Conte: il blitz per il ragazzo classe 1993, infatti, ha portato ad un’apertura, anche se minima, per quanto riguarda la trattativa anche se non è chiaro se Dybala vuole andare all’Inter.

Calciomercato: Icardi alla Juve, Dybala all’Inter

Ecco allora che si apre uno scenario di calciomercato davvero interessante, una sorta di scambio tra argentini: l’attaccante dei nerazzurri finirebbe alla Juve, mentre la Joya all’Inter. Lo scambio potrebbe essere utile per entrambe le compagini. Da una parte, infatti, i milanesi libererebbero un calciatore che ormai non rientra più nei piani del nuovo tecnico.

Dall’altra, invece, si risolverebbe il problema legato alla prima punta, ma prima bisognerebbe far partire almeno uno tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Intanto il Psg rimane sempre sullo sfondo.

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, ma lo scambio potrebbe essere un toccasana per entrambi ma questo significherebbe che Marotta e Paratici dovrebbero tornare a parlare.

Tra i due, sia chiaro, non ci sono stati screzi, tuttavia gli ultimi inserimenti con annessi blitz sicuramente non hanno fatto bene al loro rapporto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK