Video Gol Dinamo Kiev-Juventus, UCL: segna ancora Morata portando i bianconeri doppiamente in vantaggio. Clicca qui per vedere la rete del match.

morata porta al doppio vantaggio i bianconeri nella sfida di Champions League valida per i gironi con la Dinamo Kiev. Il ragazzo non sbaglia e dà un grosso contributo alla propria squadra, portando nuovamente in vantaggio la Juventus. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e questo secondo gol potrebbe essere l’asso nella manica per vincere la partita ma nulla è ancora finito.

Video Gol Morata Dinamo Kiev-Juventus: segna il Canterano!

Dinamo Kiev-Juventus Video Gol: la Juventus riesce ad andare nuovamente in vantaggio grazie ad una splendida rete di Morata, che sfrutta al massimo le sue potenzialità regalando ai suoi compagni un meritato vantaggio per quello visto sino ad ora. Lo spagnolo e compagni sicuramente forzeranno i tempi per cercare di trovare la via di un’altra rete nel minor tempo possibile, così da arrivare alla fine del match più sicuri. Questa ulteriore reta dà sicuramente una marcia in più per arrivare ai tre punti: un’eventuale vittoria consentirebbe ai Campioni d’Italia di rispondere con vigore alle rivali nel girone, tutt’altro che semplice.