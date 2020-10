Formazioni ufficiali Dinamo Kiev Juventus: le scelte di Pirlo

Dinamo Kiev-Juventus, le formazioni ufficiali: tutto pronto per la prima gara di Champions League, Pirlo ha fatto le sue scelte.

Stasera alle 18.55 Andrea Pirlo e la sua Juventus debutteranno in Champions League nell’ardua trasferta di Kiev contro la Dinamo di Lucescu. Il maestro ha fatto le sue scelte ma dovrà comunque fare a meno di due pedine fondamentali. Come sappiamo Cristiano Ronaldo è ancora fuori per la riscontata positività al Covid-19, così come De Ligt per quanto concerne la difesa che è ancora fermo per l’operazione subita alla spalla.

Paulo Dybala, ripreso dai problemi di gastroenterite, partirà dalla panchina, sarà infatti Aaron Ramsey ad agire alle spalle di Morata e Kulusevski. Sulle fasce, come terzini tutto campo ci saranno la certezza Cuadrado e il nuovo acquisto Federico Chiesa.

