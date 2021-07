Calciomercato Juventus, Icardi o Ronaldo? | Allegri non ha dubbi

Calciomercato Juventus, la preferenza di Allegri è chiara: la decisione del tecnico per il centravanti futuro della Vecchia Signora.

Il mercato della Juventus, in attesa dei nuovi contatti con il Sassuolo per quanto concerne la situazione legata a Manuel Locatelli, non può non prescindere dalle manovre nel reparto offensivo. Il ventaglio di possibilità, al netto della conferma sempre più probabile di Cristiano Ronaldo, sembra essersi cristallizzato in due profili distinti: stiamo parlando di Maurito Icardi e Gabriel Jesus, con le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra che riferiscono di una possibilità sempre più concreta di mettere le mani sul gioiello brasiliano, alla luce del probabile acquisto da parte del City di Harry Kane.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: la situazione

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, non c’è l’accordo | Rischio beffa al fotofinish