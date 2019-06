Chiesa alla Juventus? Fiorentina richiesta alta

Federico Chiesa alla Juventus rimane una trattativa molto difficile. Lo splendido Europeo Under 21 disputato dal calciatore viola è sicuramente un incentivo per la Fiorentina a chiedere una cifra davvero molto importante.

Con l’arrivo di Maurizio Sarri, che sembra rivalutare diversi calciatori presenti in rosa, non è detto che ci si getti col talento dei viola come sembrava dire tutto nelle ultime settimane. Di certo c’è davvero molto tempo prima di portare a termine questa trattativa che non sarà lampo.

