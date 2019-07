De Ligt alla Juventus si fa, ma c’è bisogno di un po’ di pazienza per chiudere un affare che si potrebbe rivelare davvero importante per il futuro.

Giocatore dotato di grande personalità, sarà a Torino la prossima settimana per firmare con la società bianconera. Si tratta di un affare da ben 75 milioni di euro, ma che valgono visto che il calciatore è appena un classe 1999 e già ha dimostrato tantissimo.

De Ligt alla Juventus? Calciomercato: si fa, ma…

Di lui ha parlato anche Gigi Buffon che ha specificato come un suo amico gli abbia specificato come questo è un vero fenomeno. Si farà, bisogna solo avere pazienza per un affare di certo non semplicissimo da concludere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK