Rugani al Milan, Calciomercato: Sarri dice di no

Rugani al Milan poteva essere una delle trattative estive più interessanti di questo calciomercato. La società rossonera cerca un rinforzo per la difesa e avrebbe messo gli occhi sul centrale bianconero.

Rugani o Demiral, il Milan cerca di rinforzare la propria difesa e pensa ad uno dei due bianconeri. La società torinese avrebbe aperto ad una trattativa per l’ex Sassuolo, ma non per l’ex Empoli.

Sarri blinda Rugani, gelato il Milan

Daniele Rugani è cresciuto nell’Empoli di Maurizio Sarri e proprio con il tecnico toscano potrebbe fare il definitivo salto di qualità e diventare un difensore completo a 360°. Per questo le voci che lo vorrebbero nel mirino del Milan potrebbero cadere.

L’ex allenatore del Napoli, dopo l’infortunio odierno di Giorgio Chiellini, si è subito confrontato con la dirigenza bianconera, facendo scatta l’allarme. Bonucci e Rugani non devono assolutamente andar via e possibilmente anche Demiral deve restare a disposizione. C’è bisogno di tutti per tutta la stagione. Il Milan è gelato e sembra virare su altre piste.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK