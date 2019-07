Juventus Napoli si giocherà alla seconda giornata di Serie A, Maurizio Sarri sarà subito contro il suo passato.

Pavel Nedved parla a Sky Sport: “Si parte da Parma in uno stadio importante contro un avversario forte, dove si gioca bene. Sarà importante la seconda per Sarri che se la toglierà subito, partiremo forte. Sono primi allenamenti questi e prime partite al mister va dato tempo così come ai calciatori di capire le sue idee che sono interessanti”.

Aggiungo: “Sono molto contento che abbiamo scelto Maurizio che avrà tempo per mettere in campo la squadra che vuole mettere in campo. Quando scegli un allenatore lo scegli per il futuro, avrà tempo abbastanza per esprimere le sue idee”.

