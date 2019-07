Parma Juventus, prima giornata Serie A. L’avversario ci racconta quello che sarà il debutto ufficiale della squadra di Maurizio Sarri nella stagione 2019/20.

Parma Juventus , prima giornata Serie A: ecco l’avversario!

I bianconeri hanno fatto fino a questo momento una campagna acquisti di calciomercato sontuosa. Il primo acquisto è stato Romero del Genoa che è stato lasciato parcheggiato in rossoblù. In difesa sono arrivati anche Merih Demiral dal Sassuolo, Gianluigi Buffon di ritorno dal Psg e infine Matthijs de Ligt pagato ben 70 milioni di euro.

Non ci possiamo dimenticare poi lo scambio con la Roma che ha permesso a Luca Pellegrini di arrivare a Torino per Leonardo Spinazzola. Incredibile è anche il tasso tecnico alzato in mezzo al campo con gli arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Davanti al momento l’unica novità è il ritorno di Gonzalo Higuain dal prestito al Chelsea. Verrà fatto sicuramente ancora qualcosa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK