Calciomercato Juventus, arriva la svolta per Icardi

Il calciomercato della Juventus è sempre attivo. E nel mirino dei bianconeri continua a esserci Mauro Icardi. La svolta è dietro l’angolo?

La telenovela sul futuro di Mauro Icardi sembra esser ben lontana dall’essere conclusa. La prossima estate però dovrebbe essere quella decisiva per l’attaccante argentino. Il Psg deciderà di riscattarlo? Difficile saperlo, ma ciò che appare certo è che, in caso di ritorno all’Inter, tutti gli scenari potrebbero diventare possibili. E, secondo quanto riportato da ‘Espn’, potrebbe farsi strada addirittura un reintegro nello scacchiere tattico di Antonio Conte. I piemontesi starebbero preparando un nuovo assalto per il centravanti, individuato come l’erede designato del connazionale Gonzalo Higuain. Una trattativa con i meneghini però sarebbe a dir poco più complicata che sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà.

