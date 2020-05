Lazio, Diaconale operato e ricoverato d’urgenza

Il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale è stato ricoverato e operato d’urgenza. Ecco le sue condizioni.

Il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale è ricoverato da ieri sera in ospedale. Il giornalista avrebbe già subito un intervento chirurgico. Si sa poco e nulla sulle sue condizioni di salute. Per queste ultime si attendono bollettini clinici, anche per conoscere i motivi del ricovero, che non sarebbero comunque relativi ad un eventuale contagio da Coronavirus. Il 74enne fa parte del club biancoceleste dal 2016. Nell’ultimo periodo è stato tra le persone che si sono maggiormente esposte per la ripartenza del campionato, facendo anche polemica nei confronti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

