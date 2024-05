Estrazione Superenalotto 18 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 18 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 79.

Stasera, alle 20 in punto come sempre, scoccherà l’ora dell’appuntamento del sabato con il Superenalotto. L’ultimo della settimana, forse il più atteso, dopo 3 turni che potrebbero non aver dato i risultati tanto auspicati.

Decine di migliaia di persone cercheranno sicuramente di aggiudicarsi il lauto bottino in palio. Qualcuno giocando di persona presso le rivendite e le tabaccherie autorizzate, qualcun altro tentando la fortuna, invece, attraverso il Superenalotto online. E a proposito di giocate online, sapevi che chi sceglie questa modalità ha una chance in più rispetto alle persone che giocano fisicamente? Già: solo in pochi sanno che giocare online ci mette al riparo da eventuali dimenticanze, perché nel caso in cui qualcuno abbia vinto ma non se ne sia accorto, sarà contattato da Sisal in tempo (entro i canonici 90 giorni a disposizione, cioè) per non perdere i soldi cui ha diritto.

Estrazione Superenalotto 18 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 79

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.