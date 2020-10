Alaba alla Juventus, calciomercato: pronti 12 milioni annui

Calciomercato Juventus, negli ultimi giorni il profilo di Alaba è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri, alla ricerca di un terzino sinistro di spinta di caratura internazionale che sappia all’occorrenza anche giocare nella difesa a 3. Le notizie che arrivano dalla Germania non sono però confortanti.

Alaba Juventus Calciomercato Bayern Monaco/ Il matrimonio tra Alaba e la Juventus rischia seriamente di non avere luogo. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse su calciomercato.it, il Bayern Monaco conterebbe di trovare l’accordo con il difensore austriaco il cui contratto è in scadenza nel prossimo giugno mettendo sul piatto un quadriennale da circa 12 milioni di euro a stagione. Nei giorni scorsi Rummenigge si era esposto pubblicamente, sostenendo la decisa volontà del club bavarese di fare tutto il possibile per trattenere in Germania il forte laterale che ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del Triplete la scorsa stagione.

Ad interessarsi della situazione relativa ad Alaba c’è sicuramente la Juventus, alla spasmodica ricerca di un esterno che possa sostituire degnamento, senza farlo rimpiangere, il brasiliano Alex Sandro, attualmente fermo ai box per noie muscolari. L’esigenza di dover competere a tutti i costi in tutte e tre le competizioni ha spinto i vertici dirigenziali bianconeri a sondare con una certa tempestività questo scenario, anche se al momento le possibilità che Alaba lasci il Bayern Monaco sono davvero ridotte al lumicino.