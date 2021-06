Calciomercato Juventus e Roma, contatti per Icardi | L’annuncio

Icardi alla Juventus, calciomercato: l’annuncio in diretta sui contatti per l’argentino fa subito il giro del web

Calciomercato Juventus Icardi | Cosa farà la Juventus in attacco? Domanda alla quale ora come ora è difficile rispondere: molto, o tutto, dipenderà dall’addio di Cristiano Ronaldo, che intanto dal ritiro della Nazionale non lesina a mandare messaggi piuttosto criptici. Posto che anche il futuro di Paulo Dybala sia da decifrare, con i soli Morata, Kulusevski e Chiesa confermati, i bianconeri hanno bisogno almeno di due innesti degni di questo nome. Uno potrebbe essere Dembele, per il quale sarebbe pronta la “beffa” al Barcellona, almeno a giudicare da quanto trapela dalla Spagna. Ma chi sarà il bomber che completerà il reparto? Un annuncio dell’ultim’ora conferma se non altro una pista, sulla quale in più di una circostanza vi abbiamo invitato a riflettere.

Calciomercato Roma Juventus Icardi | Stando a quanto riferito da TeleradioStereo, tre settimane fa intermediari vicino a Wanda Nara avrebbero stabilito dei contatti esplorativi con Milan, Roma e Juventus, tre club che o per un motivo, o per l’altro, hanno bisogno di una punta di livello al quale affidare le chiavi del proprio attacco.

Non sono state svelate le cifre dell’ipotetico affare, ma si presume che non ci allontani troppo dai 50 milioni di euro richiesti già alcuni mesi fa: ricordiamo che il contratto dell’ex Inter scade nel 2024, e che l’argentino è reduce da una stagione in ombra, avendo siglato 13 goals in 28 apparizioni, alcune delle quali da subentrato.