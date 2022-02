Juventus, ultim’ora ufficiale: passivo da record | Il comunicato del club

Juventus, il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio del primo semestre della stagione 2021-22. Ecco la nota.

Lo “zampino” della pandemia è evidente. E la sensazione è che in casa Juventus fossero ormai rassegnati a leggere cifre del genere. Poche ora fa la società ha comunicato la chiusura del bilancio del primo semestre della stagione 2021-2022, archiviato lo scorso 30 dicembre. I numeri che si leggono nella nota ufficiale non sono affatto confortanti.

Bisognerà fare i conti con un pesante passivo di 119 milioni di euro. Sul quale, peraltro, ha gravato solo per due mesi il faraonico stipendio di Cristiano Ronaldo, volato a Manchester ad inizio settembre. “Il primo semestre dell’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 119 milioni – si legge nel comunicato – in moderato incremento rispetto alla perdita di € 113,7 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita è imputabile a minori ricavi per € 35,2 milioni, correlati soprattutto a minori proventi per diritti radiotelevisivi (€ 38,8 milioni). Tale voce beneficiava nel primo semestre dell’esercizio precedente anche del maggior numero di partite del Campionato di Serie A e di UEFA Champions League disputate nel periodo”.

Juventus, meno entrate da stadio e diritti televisivi

“L’effetto negativo sopra citato è stato in parte compensato da maggiori ricavi da gare, in incremento di € 8 milioni grazie alla parziale riapertura dello stadio – prosegue la nota – e da minori costi operativi per € 21 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2021 è pari a € 303,4 milioni, in significativo incremento rispetto al saldo di € 28,4 milioni del 30 giugno 2021, a seguito del completamento dell’operazione di aumento di capitale”.

“Tale operazione, descritta in sezione successiva, ha generato un incremento del patrimonio netto di € 394 milioni (al netto dei relativi costi), in parte compensato dal risultato del semestre (€ -119 milioni)”.