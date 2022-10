Per la Juventus adesso è già tempo di pensare alla prossima decisiva sfida di Champions League contro il Benfica. Sarà visibile in chiaro?

Missione compiuta per i bianconeri in campionato nel frattempo. La Juventus ieri sera è riuscita ad ottenere i tre punti contro l’Empoli con un rotondo 4-0 che ha evidenziato la superiorità tecnico-tattica della squadra di Allegri. Tre punti che consentono di guardare avanti con un moderato ottimismo, tanto più che stanno per rientrare alcuni big come Pogba e Chiesa.

Ora si torna a concentrarsi sull’Europa, perchè martedì sera c’è una partita da vincere a tutti i costi sul campo del Benfica. I bianconeri finora hanno perso tre delle quattro partite giocate e la loro qualificazione è appesa davvero ad un filo. Solo sbancando Lisbona ci sarà ancora la possibilità di farcela in extremis, anche se non si sarà padroni del proprio destino.

Benfica-Juventus, diretta in chiaro su Canale 5

Una partita insomma tutta da seguire quella di Champions League di martedì 25 ottobre. E non solo dai tifosi bianconeri ma anche da parte di tutti gli appassionati di calcio. Il match sarà visibile su Sky ma c’è una buona notizia anche per chi non possiede alcun abbonamento alle pay tv. Benfica-Juventus infatti sarà anche trasmessa in chiaro su Canale 5. Tutti incollati dunque al teleschermo per cercare di supportare la formazione di Massimiliano Allegri, con la speranza di riuscire a compiere l’impresa in Portogallo e tenere così viva la chance di partecipare al prossimo turno. Obiettivo fondamentale da raggiungere non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico.