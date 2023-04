Bomba Juventus-Chelsea: accordo a un passo per il portiere

Calciomercato Juventus, dall’estero la bomba sull’estremo difensore: tutti i dettagli dell’operazione possibile.

La situazione potrebbe già evolversi in breve tempo. La Juventus, come altre big d’Europa sta seguendo un profilo davvero d’interesse collettivo.

Come conferma il portale ‘Cope’, il Chelsea sarebbe vicinissima alla chiusura di un giovane portiere che sta, letteralmente, scavalcando qualsiasi gerarchia. Si tratta del classe 2000 Giorgi Mamardashvili talento del Valencia.

Chelsea vicina alla chiusura: Giorgi Mamardashvili in blues

Il portiere è finito anche nel mirino dei bianconeri che valutano sempre una possibile alternativa a Tek per il futuro. Il portiere polacco classe 1990 potrebbe avere ancora grande mercato in Premier League, il suo vecchio campionato pre Juventus. Proprio per salvaguardare le prossime stagioni, la società bianconera sta già valutando possibili innesti anche nel ruolo del portiere. Il giovane Giorgi Mamardashvili sembra un profilo ideale anche per carisma e qualità.

Come confermato, però, dal portale estero: “Cope”, la Juventus sarebbe comunque dietro ad alcune big inglesi che vedono proprio il Chelsea vicinissima alla chiusura dell’operazione. Oltre ai blues, ci sono anche Manchester United e Tottenham che osservano con molta attenzione l’operazione. Certamente un talento indiscusso viste anche le big d’Europa pronte a renderlo un grande protagonista del domani. Il Valencia potrebbe quindi già mettersi il cuore in pace e accettare l’offerta migliore. Per il momento, come sottolineato poc’anzi, il Chelsea è ancora la regina del mercato. Attendiamo ulteriori novità con la speranza che i bianconeri possano comunque fare un buon mercato in tutti i settori del campo.