Dalla Juventus allo Sporting: accordo a un passo, tradimento prima del match

Calciomercato Juventus, adesso, incredibilmente, il colpo potrebbe essere chiuso direttamente dall’avversaria dei bianconeri.

Lo Sporting potrebbe avere priorità sul calciatore che tanto sembrava essere in linea con i piani della società bianconera.

Secondo l’ultima indiscrezione, il club bianconero sarebbe in svantaggio nella trattativa per il laterale che tanto piace al club portoghese. Lo Sporting, avversaria dei bianconeri nella sfida di Europa League, avrebbe priorità nell’operazione come si evince dall’indiscrezione.

Sporting vicina chiudere per Fresneda

Come scrivono, infatti, dall’indiscrezione di ‘maisfutebol’, il club portoghese si starebbe muovendo velocemente per chiudere il giovanissimo laterale del Valladolid che piace tanto alla Juventus di Allegri.

Un operazione che avrebbe il benestare del presidente e dell’intero club. Il movimento portoghese sta crescendo negl ultimi anni, basti pensare anche dalla situazione del Benfica in questo momento qualificata ai quarti della Champions League e la possibilità di una clamorosa qualificazione in semifinale se dovesse essere battuta l’Inter, avversaria proprio dei portoghesi in questa edizione della Champions League. Anche i bianconeri, però, non dovranno sottovalutare la forza dello Sporting, club che ha dimostrato di avere il phisique du role per ambire ai piani alti delle competizioni europee e tentare il tutto per tutto per arrivare in fondo, anche sul mercato come si evince dall’interesse concreto mostrato, proprio, per il giovanissimo Fresneda. non ci resta che attendere un verdetto definitivo dell’operazione con una sempre ed evidente Juventus alla finestra che rimane, comunque, interessata qualora dovesse esserci un ripensamento.