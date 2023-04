Finale Europa League, UFFICIALE: prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti

La Uefa ha rilasciato ufficialmente i prezzi per la finale di Europa League, ecco quanto costa per i tifosi.

La Juventus, ieri, ha raggiunto la semifinale della competizione passando il turno contro lo Sporting, adesso, nella doppia sfida contro gli spagnoli c’è una posta in gioco davvero importante: il raggiungimento della finale della competizione che è anche l’obiettivo dichiarato dei bianconeri.

Allegri i suoi ragazzi dovranno passare prima contro un’avversaria decisamente tosta, una squadra che proprio in EL ha un dominio quasi unico, visto che ha alzato la Coppa in diverse occasioni. Oggi, da ‘Calcioefinanza’ vengono già rilasciati i costi dei biglietti per la finale come proprio annunciati in maniera ufficiale dalla Uefa.

Juventus, finale di Europa League: i prezzi

Come vengono riportati, fedelmente, da ‘Calcioefinanza, ecco il prezzario stabilito dalla Uefa per il pubblico generico:

Categoria 4: 40 euro;

40 euro; Categoria 3: 65 euro;

65 euro; Categoria 2: 100 euro;

100 euro; Categoria 1: 150 euro.

Mentre, invece, i biglietti riservati agli spettatori con disabilità costeranno 40 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l’accompagnatore).

Ricordiamo che, la finale di Europa League, si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria nella data di mercoledì 31 maggio alle 21:00. Come comunicato, un totale di 46.800 biglietti su 63.000 saranno a disposizione per il pubblico generico. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 15.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti, saranno messi direttamente in vendita. Ogni richiedente potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.