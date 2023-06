Vlahovic al Bayern Monaco: la lista galeotta l’ha fatto fuori

Con la stagione che ormai si avvia alla conclusione per la Juventus e per gli altri top club europei è arrivato il momento di parlare di mercato.

Mancano solamente novanta minuti da disputare per la formazione di Massimiliano Allegri. Che vuole chiudere nel migliore dei modi cercando la qualificazione ad un torneo europeo. Che non sarà sicuramente la Champions League, obiettivo mancato soprattutto a causa della penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze.

Quel che ormai pare chiaro è che anche in base al risultato che sarà conquistato si effettueranno le mosse future di calciomercato. Rientreranno alla base dei calciatori giovani e ambiziosi. Ci saranno degli addii a parametro zero e magari anche delle cessioni che potrebbero portare in dote alla società delle somme da poter poi reinvestire in altro modo.

Juventus, Vlahovic non è il primo obiettivo del Bayern

Sono ormai settimane che si sta parlando molto del futuro di Dusan Vlahovic. Con la società che potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di cedere il centravanti serbo qualora arrivasse per lui una offerta di quelle importanti. Con il Bayern Monaco che al momento pare essere una delle destinazioni possibili per il futuro del bomber.

Update 🔴⚪️

Vlahovic: entgegen der Gerüchte war der Stürmer NICHT Teil der Kadergespräche am Mittwoch

Rice: positives Kennenlernen Mitte Mai, verhaltener Optimismus, aber große Konkurrenz

Hernandez: finanzstarkes, langfristiges Angebot von PSG, Bayern müsste zeitnah nachlegen — Tobi Altschäffl (@altobelli13) June 2, 2023

Dell’interesse dei tedeschi nei suoi confronti chiaramente si parla anche in Germania, ma con voci che sembrano allontanarlo dalla Juventus. Il sogno principale dei bavaresi sarebbe infatti Harry Kane, bomber del Tottenham, oppure Kolo Muani. Vlahovic sarebbe la terza scelta, ma è comunque un possibile obiettivo della corazzata tedesca. Con la Juve che però non farà sconti sul suo cartellino.