Juventus, l’esclusione dalle Coppe ha una data: batosta Ceferin

By

Per la Juventus si avvicina il momento di scendere in campo per l’ultima volta durante questa stagione, poi sarà l’ora di tirare le somme.

Quel che è sicuro che è la formazione allenata da Massimiliano Allegri nella prossima stagione non giocherà in Champions League. La partecipazione a questo torneo sarebbe stata molto importante, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Se i risultati sul campo ci dicono che la Juve si sarebbe piazzata tra le prime quattro, bisogna fare i conti con la penalizzazione che ha fatto scivolare i bianconeri fuori dalla zona Champions.

Negli ultimi 90 minuti ora la missione è quella di riuscire a strappare il pass per una coppa europea. Poi anche in base al risultato conquistato si procederà con il rinnovamento della rosa. Abbassare il monte ingaggi, contenendo le spese, è una missione importante ma la Juventus dovrà pur sempre rimanere una squadra molto competitiva.

Juventus, a giugno la decisione Uefa sul futuro nelle coppe

Giocare in Europa, anche se non nel torneo principale, rappresenta pur sempre uno stimolo importante. Tuttavia gli sforzi della formazione di Allegri potrebbero essere vanificati dall’Uefa, che sarebbe pronta a prendere una decisione legata al futuro della società bianconera.

Come spiega infatti Tuttosport, nella scorsa estate c’era stato un accordo transattivo tra Juve e Uefa nel quale il club si impegnava a ristabilire i suoi parametri di sostenibilità, non avendo il requisito del break-even, ovvero il pareggio tra le entrate e le uscite. A dicembre l’Uefa ha aperto una indagine formale riguardo eventuali violazioni relative alle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. Il quotidiano torinese spiga ora che la Prima Camera Cfcb dell’Uefa a giugno prenderà una decisione valutando l’operato della Juventus. Potrebbe affare una multa oppure addirittura l’esclusione dalle coppe europee.