Schiaffo definitivo alla Juventus: sì alla clausola da 120 milioni

Calciomercato Juventus, nessuna apertura: per prenderlo ci sarebbe solamente la clausola rescissoria da 120milioni di euro. In questo modo è impossibile

Ci sono quei giocatori importanti che costano tanto, e poi ci sono quelli che hanno una clausola rescissoria che permetterebbero loro di liberarsi in maniera veloce.

La Juve negli anni passati una l’ha pagata, quella di Higuain strappato al Napoli per 90milioni di euro, ma adesso le cose sono cambiate e quella potenza economica i bianconeri non ce l’hanno proprio. Sono costretti a fare affari low-cost, o magari pescare quel jolly che si potrebbe rivelare un colpo decisivo. Diciamo che quel jolly al momento non sembra proprio poter essere Joao Neves del Benfica. Secondo le informazioni che sono state riportate infatti da Fabrizio Romano, il club lusitano non avrebbe nessuna intenzione di ascoltare delle offerte per il giocatore visto che c’è una clausola di 120milioni di euro. Nessuna offerta al ribasso sarebbe accettata e quindi a queste cifre impossibile pensare che la Juventus possa minimamente, e purtroppo, pensare di competere. Arriveranno comunque tempi migliori, senza dubbio. Ma ci vorrà ancora del tempo prima di sistemare tutto.