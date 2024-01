Per la Juventus è solo un sogno: il Barcellona anticipa tutti

Il Barcellona è avanti a tutti nella corsa al gioiello: la Juventus resta in corsa ma decisamente indietro rispetto alla squadra di Xavi

Il calciomercato invernale della Juventus si è sbloccato con l’arrivo di Tiago Djalò, rinforzo di spessore per la Juventus non solo nell’ottica di questa stagione, ma anche in vista dei prossimi anni.

Un colpo importante per i bianconeri che, però, hanno ancora diversi nomi nel mirino, soprattutto a centrocampo. Oltre ai soliti giocatori nominati in queste settimane, da Kalvin Phillips a Hojbjerg e non solo, ci sono anche diversi profili giovani ma di grande prospettiva che Cristiano Giuntoli sta attenzionando. Uno di questi, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è Lucas Bergvall, 17enne svedese, già considerato uno dei più talentuosi della sua generazione.

Il Barcellona continua a spingere per il giovane talento svedese Lucas Bergvall e, come riportato da Fabrizio Romano, è stato programmato un nuovo ciclo di trattative da parte dei blaugrana.

Il club catalano vuole cercare di anticipare la concorrenza dell’Eintracht Francoforte che è sulle tracce del gioiello classe 2006. Anche la Juventus, però, è interessata a Bergvall. Il Barcellona vorrebbe gettare le basi per l’acquisto del centrocampista, ma in chiave giugno e non a gennaio. Qualora qualche club si presentasse al Djurgarden con un’offerta allettante in queste settimane, potrebbe assicurarsi il giovane svedese già in questa sessione invernale.

