Estrazione Superenalotto 16 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 16 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 26.

Il premio massimo dispensato dalla dea bendata in occasione dell’estrazione numero 25 di ieri, giovedì 15 febbraio, ammonta a poco più di 27mila. Una cifra sulla quale in tanti metterebbero la firma, senz’altro, ma che è ben lontana da quella che finirebbe nelle tasche di qualcuno se un italiano riuscisse a beccare la sestina vincente.

Il menu di stasera prevede, tanto per farvi un’idea delle vette raggiunte dal jackpot, un montepremi pari a 61,4 milioni di euro. Cresce di estrazione in estrazione e più velocemente del solito, visto e considerato che adesso c’è un appuntamento settimanale in più con la dea bendata. Eppure, nonostante la presenza di un’estrazione in più, quella del venerdì, le chance di incontrare la fortuna non sono aumentate, come avremmo pensato per una questione prettamente statistica. Almeno fino a questo momento. Ma tutto, ancora, può succedere. Anche stasera, perché no.

Estrazione Superenalotto 16 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 26

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.