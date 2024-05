Estrazione Superenalotto 21 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 21 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 80.

Tre persone hanno centrato il punto 5 e portato a casa poco più di 65mila euro. Non male, certo, ma sappiamo bene che il Superenalotto può fare decisamente di meglio. E che di meglio ha fatto, appunto, due settimane fa, quando ha fatto sì che 101 milioni piovessero all’improvviso sulla città di Napoli.

Sarebbe sciocco aspettarsi che accada di nuovo immediatamente, tanto più che ci vorrà del tempo prima che il jackpot torni a viaggiare a quella stessa velocità. Stasera si gioca per 21,4 milioni di euro, per cui siamo ben al di sotto della cifra vinta dalla persona che ha giocato la sua combinazione vincente in via Toledo. Nulla vieta di provarci lo stesso, però, perché 21 milioni sembreranno anche pochi, rispetto a 100, ma sappiamo bene che con una cifra del genere sarebbe possibile realizzare una marea di sogni.

Estrazione Superenalotto 21 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 80

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.