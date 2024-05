Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 21 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 21 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Statisticamente, funziona più o meno così. Ad una grossa vincita fa seguito, quasi sempre, un periodo di calma piatta. Solo in alcune occasioni è successo, cosa assai rara, che qualcuno facesse 6 pochi giorni dopo che qualcuno aveva sbancato il jackpot e portato a casa una manciata di milioni.

Tutto tace, ora come ora, al gioco più amato dagli italiani, il mitico Superenalotto. L’estrazione di sabato 18 maggio non ci ha regalato, infatti, nessuna vincita milionaria. Ha però regalato, almeno quello, un po’ di tranquillità a 3 persone che hanno sfiorato il 6. Tutte e 3 hanno centrato il punto 5 e portato a casa 65,5mila euro ciascuna. Stasera, relativamente al premio massimo, si gioca per una gran bella cifra: in palio ci sono 24,1 milioni di euro e un sacco di sogni potenzialmente realizzabili con una somma così ingente.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 21 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.