Estrazione Superenalotto 27 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 27 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 32.

Non si può dire che l’estrazione abbinata al concorso n. 31 del Superenalotto sia andata male. Magari ha baciato meno persone di quante non ne abbia coccolate nel corso delle precedenti, ma ha decisamente fatto le cose in grande e premiato, soprattutto, un giocatore in particolare.

Se finora a contendersi il bottino in palio con il punto 5 c’erano state più persone, solo un giocatore, stavolta, ha indovinato la combinazione necessaria per riscuotere la vincita ad esso relativa. Ha giocato la sua schedina a Firenze e si è portato a casa la mirabolante cifra di 210mila euro. Una vincita grossa, di quelle che ti cambiano la vita, ma che non ha interferito, ovviamente, con il jackpot in palio al Superenalotto. La cifra del montepremi, destinata solo a chi farà 6, è adesso altissima: se qualcuno, stasera, dovesse riuscire in questa impresa mirabolante, porterebbe a casa la bellezza di 66,7 milioni di euro.

Estrazione Superenalotto 27 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 32

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.