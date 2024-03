Estrazione Superenalotto 1 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 1 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 34.

13, 28, 36, 41, 79 e 88. Questa combinazione, ahinoi, non ha portato fortuna, come invece speravamo, ai fedelissimi del mitico Superenalotto. Nessuno è riuscita a centrarla e nessuno è riuscito neppure, nell’ambito del concorso precedente, a mettere la propria firma su un bel 5+1.

Ma si sa: è proprio quando la dea bendata inizia a farsi desiderare che i giocatori danno il meglio di sé. C’è poco da ragionare, in questo caso, essendo una questione di fortuna e nulla più, ma chissà, magari sperare intensamente alle volte potrebbe essere d’aiuto. Lo sarebbero certamente, d’aiuto s’intende, tutti i milioni messi sul piatto da Sisal in questa prima estrazione di marzo. La posta in palio stasera, legata al concorso n. 34 dell’anno, è davvero altissima: parliamo, udite udite, di 68,2 milioni di euro. Come dici? Non hai ancora giocato i tuoi numeri? Non succede nulla, ma con un jackpot così dovresti assolutamente correre a farlo.

Estrazione Superenalotto 1 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 34

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.