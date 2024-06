Estrazione Superenalotto 1 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 1 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 87.

Si alza ufficialmente il sipario sul mese di giugno, che difficilmente potrà dispensare più premi di quelli che il mese di maggio ha fatto piovere sul Bel Paese. Basti dire che maggio ha portato con sé un bel 6 da 101 milioni di euro e che è matematicamente impossibile che possa succedere la stessa cosa nel nuovo mese.

Intanto perché il bottino in palio è più basso di quello raggiunto in occasione dell’estrazione che ha baciato la città di Napoli; in secondo luogo perché la statistica dice, sebbene il destino sia sempre pronto a metterle i bastoni tra le ruote, che ci vorrà un po’ di tempo, prima che qualcuno becchi di nuovo i sei numeri vincenti e sbanchi al Superenalotto.

Estrazione Superenalotto 1 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 87

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.