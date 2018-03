CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED / Paulo Dybala è stato il grande eroe del match di sabato sera dell’Olimpico tra la sua Juventus e la Lazio. La rete, siglata al 93esimo minuto, è stata una vera perla e permette ora ai bianconeri di guardare con ancora più fiducia al campionato dato che, in caso di vittoria nel recupero con l’Atalanta, potrebbe esserci il sorpasso al Napoli in vetta alla classifica. Dybala, nel suo primo match da titolare dopo l’infortunio patito contro il Cagliari nel giorno dell’Epifania, è tornato alla grandissima facendo tornare su di se le diverse voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus la prossima estate.

Calciomercato Juventus, il Manchester United sulle orme di Dybala

Il club più interessato a Dybala è il Manchester United di José Mourinho. I Red Devils monitorano da tempo la situazione riguardante la Joya e i rapporti non idilliaci tra la Juventus ed il fratello agente del calciatore potrebbero portare ad un addio. Non è una novità che la squadra di Old Trafford si fiondi su un talento dei bianconeri. Due anni fa, infatti, lo United acquistò Paul Pogba per oltre 100 milioni di euro rimpinzando così le casse della club torinese. Quella di Dybala potrebbe seguire le orme del francese, ma a cifre ben più alte con la Juventus che chiederebbero almeno 150 milioni per lasciar partire l’argentino. C’è, inoltre, una curiosità che accomuna Pogba e Dybala: il francese è andato via l’anno dopo aver scelto di indossare la maglia numero 10 dei bianconeri, cosa che potrebbe accadere anche con la Joya nel caso in cui dovesse andare via.