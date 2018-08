Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato messo nel mirino dal Milan di Leonardo.

Continua, senza sosta, il calciomercato della Juventus che sta cercando di chiudere un ultimo grande colpo per finire in bellezza la costruzione della squadra; secondo le indiscrezioni riportate da SportMediaset il Milan si sarebbe lanciato su Sergej Milinkovic-Savic superando la concorrenza della Juventus, che per ora è ferma a vedere l’evoluzione della situazione. Beppe Marotta e Fabio Paratici vorrebbero intervenire a centrocampo per colmare qualche lacuna in rosa, il serbo è il principale obiettivo insieme a Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United.

Juventus, Milinkovic-Savic verso il Milan

Secondo le indiscrezioni riportate da SportMediaset nella giornata di oggi il Milan, sotto la guida del direttore sportivo Leonardo, si starebbe spianando la strada verso un giocatore; si tratta del centrocampista serbo, della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe passare in rossonero in questa sessione di calciomercato. La società presieduta dal fondo Elliott sarebbe pronta a sborsare ben 120 milioni per regalare il giovane centrocampista a Gennaro Gattuso, in previsione della prossima stagione dove i rossoneri vogliono ricoprire un ruolo da protagonista e l’acquisto di Gonzalo Higuain ne è la testimonianza.

In questa sessione di calciomercato la Juventus è stata a lungo sul centrocampista della Lazio non trovando, però, mai l’accordo con la dirigenza laziale; Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, ha sempre avuto pretese molto alte economicamente parlando e

la dirigenza bianconera non ha cercato di affondare il colpo, nelle ultime settimane però sembra che il prezzo del giocatore sia sceso e dai 150 milioni iniziali, ora, la Lazio ne chiederebbe circa 120 milioni. In queste ultime due settimane di mercato potremmo vedere il suo trasferimento e in lizza ci sarebbero, principalmente, tre squadre: Juventus, Milan e Real Madrid. Bisogna tenere d’occhio, infatti, anche gli spagnoli che potrebbero affondare il colpo in caso di cessione di Luka Modric.

Calciomercato, la lacuna a centrocampo

La dirigenza bianconera è ancora attiva sul mercato per cercare di colmare alcune lacune che ci sono nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri; Beppe Marotta e Fabio Paratici andranno, quasi sicuramente, a mettere mano nel centrocampo e i nomi più gettonati sono quelli di Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic. Anche il vice presidente Pavel Nedved, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere che avrebbero fatto un altro colpo prima della chiusura del calciomercato il 17 agosto. vedremo, ora, nelle prossime ore se una pista si sbloccherà a favore dei bianconeri, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista del Manchester United Paul Pogba.