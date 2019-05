ESCLUSIVA, Calciomercato Juventus: Guardiola vuole Koulibaly, Pogba e Icardi

Arrivano in ESCLUSIVA alla nostra redazione delle notizie molto interessanti sulla Juventus di Pep Guardiola. Il tecnico ha ormai praticamente firmato, ufficialità il 28, e ha chiesto tre calciatori su tutti. Il catalano vorrebbe Kalidou Koulibaly, Paul Pogba e Mauro Icardi. Andranno via subito Sami Khedira e Mario Mandzukic. Il centrale senegalese dovrebbe arrivare tramite una pesante offerta. Per Pogba si prospetta lo scambio con Paulo Dybala. Se Icardi non dovesse arrivare invece potrebbe essere trattenuto Gonzalo Higuain.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK