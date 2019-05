Mattia Perin alla Roma? Il portierino bianconero è stato messo nel mirino della squadra giallorossa richiesto direttamente da Gian Piero Gasperini.

La Juventus ha deciso di dare al suo portiere di riserva la possibilità di giocare in un’altra squadra con continuità. Giocatore di assoluto livello ha trovato assolutamente poco spazio per la straordinaria stagione del polacco Wojciech Szczesny. Questo potrebbe portarlo a giocare in un’altra realtà, obbligando i bianconeri all’acquisto di un altro calciatore importante per la panchina.

Perin alla Roma? Calciomercato: lo vuole Gasperini

A Roma si riflette su una stagione in cui i portieri hanno avuto grandi difficoltà. Robin Olsen ha deluso assolutamente, verrà dunque ceduto con Claudio Ranieri che l’ha gettato nel dimenticatoio. Antonio Mirante ha fatto benissimo, ma non è più giovanissimo e dovrebbe dunque partire dalla panchina l’anno prossimo. I bianconeri vorrebbero realizzare una bella plusvalenza dopo averlo pagato un anno fa appena 16 milioni di euro. Potrebbe partire per una cifra quasi del doppio.

